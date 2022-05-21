В Турции не захотели менять позицию по членству Швеции и Финляндии в НАТО Зампредседателя правящей партии: Турция не изменит позицию по приёму в НАТО Швеции и Финляндии

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Турция не собирается менять свою позицию по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО, заявил зампредседателя правящей в стране «Партии справедливости и развития» Нуман Куртулмуш. В интервью CNN Turk он указал, что Турция находится в «точке невозврата».

Турция не отступит от занимаемой позиции, мы находимся в точке невозврата, об отступлении не может быть и речи. Речь идёт о стране, которая заплатила большую цену за борьбу с терроризмом, погибли почти 40 тысяч наших граждан, — сказал он, имея ввиду противостояние с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической.

Куртулмуш отметил, что вопросы безопасности являются для Турции принципиальными. По его словам, позицию Анкары по вопросам безопасности необходимо не только учитывать, но и предоставить соответствующие гарантии.

Турция 18 мая заблокировала начало переговоров в НАТО по вопросу присоединения к блоку Швеции и Финляндии. До этого турецкая сторона выдвинула ряд условий, без выполнения которых Анкара не одобрит эту заявку. Главное требование к потенциальным членам Североатлантического альянса состоит в признании озабоченности Турции по поводу курдских ополченцев как внутри страны, так и в Сирии и Ираке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указывал, что скандинавские страны поддерживают Рабочую партию Курдистана. По его словам, Хельсинки и Стокгольм дают организации курдов преференции, а также позволяют вести агитацию и открывать офисы.