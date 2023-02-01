В США предрекли скорое бегство ВСУ из Артемовска ISW: украинские военные могут отступить из Артемовска из-за неприемлемых потерь

Фото: МО Украины

Руководство ВСУ в ближайшее время может принять решение об отступлении из Артемовска из-за большого количества неприемлемых потерь среди личного состава, говорится в отчете Американского института изучения войны (ISW). Эксперты института отмечают успешное продвижение ВС РФ и ЧВК «Вагнер» вокруг города. По информации, полученной от командира одного из украинских подразделения Дениса Ярославского, Киев проведет контролируемый вывод войск из Артемовска в том случае, если посчитает, что риск окружения города неизбежен.

Ярославский также сообщил, что российская армия усиливает штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер», выполняющие задачи по окружению Артемовска. Сейчас ВС РФ продолжают вести наступательные операции к северо-востоку и юго-западу от населенного пункта.

Военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселевь сообщил, что российские войска окружили Артемовск с трех сторон. Он уточнил, что ВС РФ активно выбивают украинских военных с их позиций. Бои за город продолжаются.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что вооруженные силы Украины выбирают, какой город сдать: Артемовск или Часов Яр. Он заявил, что Киев может перебросить силы из одного населенного пункта в другой для удержания позиций.