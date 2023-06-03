В Совбезе Украины заявили, что русскоговорящим нет места в стране Секретарь Совбеза Украины Данилов: русскоговорящим людям нет места в стране

Фото: Petro Poroshenko/Twitter.com/Global Look Press

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о том, что русскоговорящим людям нет места в стране. Такое высказывание он сделал после того, как депутат Верховной рады Максим Бужанский в эфире одного из телеканалов отказался переходить на украинский язык. Свою позицию по языковому вопросу Данилов изложил в Twitter.

Недобиткам <...>, которые считают, что в украинском эфире имеют право разговаривать на русском, не место не только на телевидении, но и в политике, и на Украине, — написал он.

Данилов добавил, что подобные люди «должны быть и будут под корень вычищены и выкинуты отсюда».

Бужанский в ответ в личном Telegram-канале посоветовал оппоненту изучить конституцию страны и рекомендовал научиться уважать «сотни тысяч украинских военнослужащих и миллионы украинских граждан». По словам депутата, говоря «на своем рдном языке», эти люди являются не меньшими патриотами Украины, чем сам Данилов, для которого русский язык также является родным.

Закон о языке был принят на Украине в 2019 году. В рамках этого закона единственным государственным языком считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизни.

Ранее стало известно, что жена советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича Анастасия в ходе интервью журналистке Анне Олицкой предпочла общаться на русском языке. Она пояснила, что говорит на нем с детства и считает его родным. Она добавила, что не считает русский «языком оккупантов» и не поддерживает распространяемое на Украине соответствующее утверждение.