В Словакии назвали Россию спонсором терроризма Парламент Словакии признал Россию государством, поддерживающим терроризм

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Национальный совет Словакии

Национальный совет Словакии признал Россию государством, поддерживающим терроризм, сообщается на портале Aktuality. Депутаты также осудили «прямые и косвенные угрозы» Москвы применить ядерное оружие.

Национальное собрание Словацкой Республики своим постановлением определяет действующий российский режим как террористический, а Россию как государство, поддерживающее терроризм. <...>Нацсовет Словацкой Республики заявляет, что не признает ни проведение, ни результаты референдумов в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины, при этом считая территории остающимися в составе Украины, — говорится в сообщении.

Национальный совет также призвал создать специальный трибунал для судебного преследования за преступления против человечности и военные преступления.

15 декабря Польский сейм принял резолюцию, в которой Россия называется государством, поддерживающим терроризм. В документе Варшава приписала РФ множественные нарушения, в частности, в области прав человека и в «несоблюдении Устава ООН». Также нижняя палата польского парламента призвала республиканский совет министров вводить новые антироссийские санкции и продолжать поддержку Украины.

Депутат Госдумы Александр Толмачев заявил, что резолюция сейма является «вирусом ненависти в фашистской оболочке». Он добавил, что документ носит рекомендательный характер и не предусматривает никаких юридических последствий. Парламентарий также предположил, что за этим решением стоят США, так как Белый дом через другие государства работает над усилением давления на Москву.