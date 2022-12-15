В ГД ответили Варшаве на признание России страной, поддерживающей терроризм Депутат Толмачев назвал вирусом ненависти решение Варшавы признать Россию страной, поддерживающей терроризм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Резолюция польского Сейма, признающая Россию страной, поддерживающей терроризм, является «вирусом ненависти в фашистской оболочке», рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Парламентарий добавил, что документ носит рекомендательный характер и не предусматривает никаких юридических последствий. Он отметил, что за данным решением Варшавы стоят США, так как, по его мнению, Белый дом через другие государства работает над объявлением РФ спонсором терроризма.

Вновь через другие страны CША работают над объявлением России страной-спонсором терроризма, выискивая разные меры по усилению давления на РФ. Резолюция сейма Польши рекомендательная и не имеет юридических последствий. Но всем прекрасно ясно, что вирус фашизма бродит по Европе, и сегодняшний мощнейший обстрел Донецка тому подтверждение. Пентагон снабжает Киев через Польшу не только деньгами и оружием, а также вирусными возбудителями ненависти в фашистской оболочке. Кто проглотит такую таблетку, сразу начинает рычать, плеваться, сквернословить и прыгать на одной ноге с безумными воплями, — отметил парламентарий.

Накануне стало известно, что сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия называется государством, поддерживающим терроризм. Документ, одобренный нижней палатой польского парламента, носит рекомендательный характер. В резолюции РФ приписали множественные нарушения, от якобы в области прав человека до несоблюдения устава ООН. Также нижняя палата польского парламента призвала республиканский совет министров вводить новые антироссийские санкции и продолжать поддержку Украины.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Белый дом не намерен включать Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, поскольку это приведет к ряду негативных последствий. По его словам, такой шаг может помешать Вашингтону оказывать помощь Украине.