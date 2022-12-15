В сейме Польши назвали Россию «государством, поддерживающим терроризм» Сейм Польши принял резолюцию, где РФ называется «государством, поддерживающим терроризм»

Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Сейм Польши принял резолюцию, в которой Россия называется «государством, поддерживающим терроризм». Документ, одобренный нижней палатой польского парламента, носит рекомендательный характер, сообщает РИА Новости.

Сейм Польской Республики признает Российскую Федерацию государством, поддерживающим терроризм и применяющим террористические средства, — говорится в документе.

В резолюции России приписали множественные нарушения, от якобы в области прав человека до несоблюдения устава ООН.

Также нижняя палата польского парламента призвала республиканский Совет министров вводить новые антироссийские санкции и продолжать поддержку Украины.

Ранее постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер заявил, что Белый дом не намерен включать Россию в свой список стран — спонсоров терроризма, поскольку это приведет к ряду негативных последствий. По его словам, такой шаг может помешать Вашингтону оказывать помощь Украине.