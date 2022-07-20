В Siemens сообщили о готовности обслуживать турбины для «Северного потока»

Фото: Maurizio Gambarini/dpa/Global Look Press

Компания Siemens готова заниматься обслуживанием турбин «Северного потока», если поступит соответствующий запрос, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Представители Siemens отметили, что одной из целей в подобных ситуациях всегда является доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.

В нормальных обстоятельствах техническое обслуживание турбин является обычным делом. Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят, — заявили в компании.

Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». В компании пояснили, что не располагают документами, позволяющими вывезти из Канады находящийся там на ремонте газотурбинный двигатель Siemens, необходимый для функционирования трубопровода.

Позднее стало известно, что Канада отправила двигатель в Германию. Предполагается, что туда он прибудет 24 июля, а на доставку в Россию потребуется еще около недели.