В шести областях Украины повторно объявили воздушную тревогу

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Системы экстренного оповещения

В Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины повторно объявили воздушную тревогу, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Ранее утром в этих регионах уже объявлялась тревога, однако в 08:19 (09:19 мск) она была отменена.

Также тревога была объявлена на территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, находящихся под контролем Киева. По состоянию на 11:25 (12:25 по мск) тревога была отменена во всех регионах, кроме Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

26 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Он отметил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе. Глава украинской столицы призвал местных жителей проследовать в укрытия.

Портал «Страна.ua» сообщил о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны была объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение здание одного из промышленных предприятий.