В Киеве прогремела серия мощных взрывов

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщил о серии взрывов в городе. Он отметил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе. Глава украинской столицы призвал местных жителей проследовать в укрытия.

Взрыв в Киеве! Будьте в укрытиях! — написал мэр.

26 января Тelegram-канал издания «Страна.ua» сообщил о взрывах в Киевской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в Виннице и Одессе. На всей территории страны объявлена воздушная тревога. Глава Днепропетровской области Николай Лукашук заявил, что в результате обстрела получило повреждение одной из промышленных предприятий.

Накануне днем по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Вечером появились сообщения о взрывах в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

20 января Telegram-канал «Киев INFO» сообщил, что в этот день в Киеве недалеко от станции метро «Лукьяновская» прогремел взрыв. По предварительной версии, там взорвался газовый баллон.