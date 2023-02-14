В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море В районе Стамбула внезапно отступило Мраморное море из-за перепадов давления

Фото: Хасан Кассем, NEWS.ru

В районе Стамбула Мраморное море неожиданно отступило на 15–20 метров, передает РИА Новости. Отмечается, что это явление вызвано исключительно перепадом давления.

Шокирующие фото, сделанные с дрона, с отступившим море ранее опубликовали ряд турецких СМИ.

Ученые авторитетной Обсерватории Кандилли выступили с разъяснением ситуации: по их словам, это метеорологическое явление, вызванное перепадами давления, и никак не связано с землетрясениями.

Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Как отметил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным в стране с 1939 года. Согласно последним данным, предоставленным правительственным управлением по чрезвычайным ситуациям (АФАД), число жертв достигло 31 643. 12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения.

12 февраля Роскосмос обнародовал снимок, на котором запечатлен тектонический разлом в Турции, появившийся в результате мощного землетрясения. В Telegram-канале государственной корпорации подчеркнули, что специалисты продолжают осуществлять космический мониторинг последствий природного катаклизма.