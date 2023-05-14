В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины, а также в городе Светловодске Кировоградской области объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также тревога сработала на территориях Донецкой и Запорожской областей, находящихся под контролем Киева. Власти регионов рекомендуют местным жителям перейти в укрытия.

Как сообщил в Telegram глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, в регионе поврежден объект транспортной инфраструктуры. Никто не пострадал, уточнил он. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В ночь на 14 мая сообщалось, что в Тернопольской и Львовской областях слышны взрывы. Воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, включая данные регионы. Под утро глава администрации Тернопольской области Владимир Труш рассказал, что в регионе вновь слышны взрывы. Он порекомендовал местным жителям оставаться в укрытиях, не публиковать фото и видео взрывов.

Позднее глава Днепропетровской областной госадминистрации Сергей Лысак сообщал, что в результате обстрелов были повреждены объект инфраструктуры и местное транспортное предприятие. Минобороны РФ информацию не подтверждало.

В свою очередь глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Telegram сообщил, что в результате обстрелов был поврежден объект критической инфраструктуры в городе Очакове. Никто также не пострадал.