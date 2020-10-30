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В Польше возобновились протесты против ограничений права на аборт

21:34, 30 октября 2020 23
Фото: GRISZKA NIEWIADOMSKI via www.imago-images.de/Global Look Press

В столице Польши Варшаве возобновились протестные акции против решения Конституционного суда ограничить в стране право на аборт. Как передаёт ТАСС, в акциях участвуют тысячи людей, в отдельных местах демонстрации сопровождаются музыкой и танцами.

Шествия проходят в Варшаве в центральных районах, протестующие намерены пройти по улицам города, блокируя движения автотранспорта. В руках у демонстрантов самодельные транспаранты, на которых написаны лозунги «Это война», «Моё тело — моё дело», «Революция — это женщина» и прочие. Символами движения уже стали одежда чёрных и красных цветов, а также красная молния и вешалка для гардероба.

22 октября Конституционный суд республики признал, что аборт по причине патологий плода не соответствует основному закону государства. Таким образом, прерывание беременности в Польше фактически оказалось противозаконным. Всё это вызвало в стране волну возмущения, которая переросла в массовые демонстрации, которые продолжаются больше недели.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Польши Анджей Дуда заявил о планах внести в парламент проект закона, разрешающий аборты при летальной патологии плода, когда врачам известно, что ребёнок не выживет после родов.

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