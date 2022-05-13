В Польше решили отобрать базу отдыха у посольства России

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Власти Польши намерены в судебном порядке отобрать у посольства России арендуемую базу отдыха в районе Скубянки на Зегжиньском заливе под Варшавой. Решение связано с проведением спецоперации на Украине, передаёт РАР.

Государственное лесничество подаёт иск о передаче российским посольством недвижимости на Зегжиньском заливе, — сказал представитель лесничества Михал Гзовский.

Указанная база отдыха арендуется российской стороной с 1980-х годов. В 2010 году договор аренды был заключён в очередной раз. Директор гослесничества Юзеф Кубица заявил, что он был расторгнут Варшавой в одностороннем порядке в середине апреля из-за российской спецоперации. Посольство РФ с этим не согласно, поэтому лесничество обратилось в суд.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что прокуратура заморозила счета дипмиссии до 2 сентября. Дипмиссию заподозрили в финансировании терроризма, но эти подозрения никак не обосновали. В МИД Польши посольству отказали в помощи, порекомендовав обращаться в суд.