В Польше отказались играть с юношескими сборными России Глава Польского футбольного союза: наши сборные не будут играть с российскими

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Юношеские сборные Польши не будут соревноваться со сборными РФ, заявил президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша в Twtter (X). Накануне Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустил к своим международным соревнованиям российские молодежные сборные.

Я был удивлен вчерашним заявлением исполкома УЕФА. Если российским сборным будет разрешено играть, то наши сборные не будут с ними соревноваться. Это единственное правильное решение, — написал Кулеша.

Ранее исполком обратился к руководству УЕФА с просьбой предложить техническое решение, чтобы восстановить сборные до 17 лет на турнирах, даже если их жеребьевки уже прошли. В то же время ограничения для взрослых команд продолжают действовать.

Между тем Российский футбольный союз до конца 2023 года определится, оставаться ли в УЕФА или перейти в Азиатскую конфедерацию. Решение будет зависеть от исхода переговоров о возвращении российских команд в УЕФА, заявил ранее глава РФС Александр Дюков.

Хотя РФС может самостоятельно сменить конфедерацию, сделать это без неофициального согласия и одобрения ФИФА не получится. Дюков объяснил, что формально это решение принимает не он, будучи президентом РФС, а исполком. Дюков подчеркнул, что ему бы хотелось, чтобы по таким важным поводам было принято консолидированное решение всей футбольной общественности.