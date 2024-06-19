В партии Ле Пен оценили последствия отправки французской армии на Украину «Национальное объединение»: отправка войск Франции на Украину станет трагедией

Фото: МО Украины

Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что он против отправки военных на Украину, передает телеканал BFMTV. Отмечается, что в парламенте политическую силу, которой опросы предсказывают победу на выборах, представляет Марин Ле Пен.

Есть красные линии, которые президент республики пересек, но которые я не стану пересекать завтра в качестве премьер-министра «правительства сожительства». Я, в отличие от президента, против отправки войск и французских солдат на Украину, — сказал Барделла.

Ранее на фоне провала на европейских выборах Макрон заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов внутри страны. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Французский лидер подчеркнул, что подъем «националистов и демагогов» представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.

Политолог Сергей Марков отметил, что Марин Ле Пен окончательно сделала выбор в пользу США и НАТО. На этих условиях она надеется, что США — НАТО — ЕС — глобальная олигархия позволят ей победить на выборах и стать президентом Франции в 2027 году.

Сама Ле Пен в конце марта 2023 года сообщила, что не хочет быть премьер-министром Франции, однако не исключает вероятности баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз в 2027 году. По словам политика, в настоящее время правительство создало в стране условия для «социального взрыва».