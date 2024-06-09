Макрона разочаровали итоги выборов в ЕП, и он распустил Нацсобрание Макрон назначил досрочные парламентские выборы после поражения его партии

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Эммануэль Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля, пишет Le Monde.

Макрон признался, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, защищающих Европу. Социалист Валери Айер набрала всего 15,2%, это 14 мест в Европарламенте. При этом молодой председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен Жордан Бардель получил 32,4%, 31 место в ЕП.

Крайне правые партии, которые в последние годы выступали против значительного прогресса, ставшего возможным благодаря объединению Европы, прогрессируют повсюду на континенте, — посетовал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что не может вести себя так, будто ничего не произошло. По его словам, в последние годы общественные и парламентские дебаты охватила лихорадка, поэтому в соответствии с 12-й статьей конституции страны он решил путем голосования предоставить гражданам выбор парламентского будущего республики. Макрон подчеркнул, что подъем националистов и демагогов представляет опасность не только для французов, но и для всей Европы и мира.

Национальный секретарь Коммунистической партии Франции Фабьен Руссель считает, что людям «не следует бояться» выборов в законодательные органы, назначенных Эммануэлем Макроном. По словам французского коммуниста, ситуацию следует рассматривать как звонкую пощечину политике президента и его правительству.

Партия канцлера Германии Олафа Шольца СДПГ заняла третье место на выборах в Европарламент в ФРГ с 14% голосов по результатам экзитполлов. Первые опросы при выходе с участков показали, что ее обошла «Альтернатива для Германии» (16,5%), а лидирует оппозиционный блок ХДС/ХСС (29,5%).

В Австрии на выборах в Европарламент лидирует Австрийская партия свободы (АПС), которая выступает против европейских санкций в отношении России. Согласно предварительным данным, АПС занимает первое место с 27% голосов.