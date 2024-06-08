Марков сделал глобальные выводы из аплодисментов Зеленскому Политолог Марков: России не стоит надеяться на победу правых в Европе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

России не стоит надеяться на победу правых в Европе, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков, комментируя овации президенту Украины Владимиру Зеленскому во французском парламенте. Он обратил внимание, что среди прочих стоя аплодировали и правые депутаты, среди которых была Марин Ле Пен, известная, как пишет Марков, своим хорошим отношением к России.

В том числе стоя аплодировала Зеленскому Марин Ле Пен, лидер правого Национального Объединения, и другие правые депутаты. Это свидетельствует, что Марин Ле Пен окончательно сделала выбор в пользу США и НАТО. На этих условиях она надеется, что США — НАТО — ЕС — глобальная олигархия позволят ей победить на выборах и стать президентом Франции в 2027 году, — написал он.

Марков напомнил, что ранее этим путем прошли правые Италии во главе с Джорджа Мелони. После успеха на выборах Мелони заключила тайный договор с США — ЕС — глобальной олигархией, что она переходит от хорошего отношения к России к соучастию в гибридной войне с Россией. На этих условиях Мелони разрешили стать премьер-министром Италии. По этому же пути сейчас пошла Марин Ле Пен, считает Марков.

Выводы: 1. У России не должно быть никаких надежд на победу правых в Европе и США. 2. Демократия в Европе стремительно деградирует. Под внешним завесом демократии реальная власть Глубинного Государства и Глобальной Олигархии принимает все более явно черты диктатуры, — резюмировал он.

Сама Ле Пен в конце марта 2023 года сообщила, что не хочет быть премьер-министром Франции, однако не исключает вероятности баллотироваться на пост главы государства в четвертый раз в 2027 году. По словам политика, в настоящее время правительство создало в стране условия для «социального взрыва» и она не намерена участвовать «в тушении пожара», под которыми подразумевает протесты населения.