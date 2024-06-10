Политолог объяснил политическую уловку Макрона с роспуском Нацсобрания Политолог Быстрицкий назвал уловкой роспуск Нацсобрания Франции Макроном

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Национальное собрание Франции

Роспуск Национального собрания Франции президентом Эммануэлем Макроном является политической уловкой на фоне падения популярности, а также поражения партии «Возрождение» на выборах в Европарламент, заявил «Известиям» политолог Андрей Быстрицкий. Он назвал произошедшее лишь технической процедурой.

Это обычная правка в таких странах, как Франция, Великобритания. Это попытка подтвердить мандатное управление с падением популярности и очень специфическим результатом выборов в Европарламент, — рассказал эксперт.

По его словам, это показывает непопулярность политической стратегии Макрона. Политолог также отметил, что решение о роспуске парламента принял и премьер Великобритании Риши Сунак. Быстрицкий добавил, что выиграть выборы в Европарламент бесспорно удалось правым, но этот орган мало что решает.

Ранее Макрон опубликовал видеообращение к нации и заявил, что принял решение о роспуске Национального собрания и проведении досрочных выборов. Первый тур голосования назначен на 30 июня, второй — на 7 июля. Макрон признался, что рейтинг президентской партии «Ренессанс» не может считаться хорошим результатом для политических объединений, «защищающих Европу». Социалист Валери Айер набрала всего 15,2%, это 14 мест в Европарламенте. При этом молодой председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен Жордан Бардель получил 32,4% и 31 место в ЕП.