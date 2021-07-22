В Норвегии испугались нашествия «русского лосося»

В Норвегии испугались нашествия горбуши. Эту рыбу местные жители назвали «русским захватчиком», а также «русским лососем». Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

По предварительным данным, в 2021 году в Норвегии побьют рекорд по улову горбуши, но это нравится далеко не всем. Считается, что «русская рыба» может вытеснить лосось и форель из местных рек. Кроме того, горбуша якобы оказалась опасной для норвежской экосистемы.

Министр рыболовства страны положительно оценил вкусовые качества горбуши, несмотря на то что эту рыбу можно есть только в начале сезона. Также в рыболовной промышленности страны видят в горбуше большой потенциал.

Ранее глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что ведомство надеется на введение авиакомпаниями ограничений на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки. Он уточнил, что речь идёт об ограничении ввоза в размере 10 кг.