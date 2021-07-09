Рыболовы поддержали ввод ограничений на перевозку икры

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков заявил, что ведомство надеется на введение авиакомпаниями ограничений на перевозку икры в ручной клади без документов с Камчатки. Об этом пишет ТАСС.

Он уточнил, что речь идёт об ограничении ввоза в размере 10 кг. По его словам, это положительно скажется на объёмах вывозимой с Камчатки, а в перспективе и с других территорий, браконьерской продукции.

Мы считаем, что там, где есть подтверждающие документы, тогда можно было бы провозить и больше, а если это какая-то любительская рыбалка без подтверждающих документов — ограничить этим объёмом, — произнёс Шестаков.

Он также рассказал, что несмотря на новые правила, браконьеры ведут себя нагло, идут на ухищрения, и выразил сожаление по этому поводу.

Ранее сообщалось, что российский кабмин обсудит возможность введения ограниченной перевозки лососевой икры — не более 10 кг. Необходимость принятия ограничений обсуждается ради предотвращения легализации продукции, полученной преступным путём — в результате браконьерства.