В МИД Германии заявили о невозможности снятия антироссийских санкций

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Фото Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила, что антироссийские санкции не будут отзывать ни при каких условиях. Она подчеркнула, что этого не произойдёт даже в том случае, если эффект от них отразится на Германии, передаёт ТАСС.

Я ясно указала в вопросе о санкциях — санкции не могут быть отозваны, если мы чувствуем, что это имеет экономический эффект в Германии, — заявила министр на пресс-конференции в Киеве.

Она отметила, что антироссийские санкции будут действовать как минимум до того момента, пока не завершится спецоперация России на Украине. По словам Бербок, Берлин серьёзно относится к своим заявлениям и обдумывает их таким образом, чтобы была возможность «вынести их в долгосрочном плане».

Глава МИД ФРГ также отметила, что Германия в будущем «полностью и навсегда» откажется от поставок энергоносителей из России. Она подчеркнула, что зависимость от энергоносителей из РФ Берлин будет снижать последовательно.

8 мая стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза не смогли прийти к консенсусу по очередному пакету санкций против России, который предполагает постепенное эмбарго на российскую нефть. По словам источников, знакомых с ходом переговоров, Венгрия продолжила блокировать предложение Европейского союза о запрете импорта российской нефти.

Немецкое информационное агентство DPA сообщило, что Евросоюз исключил из шестого пакета санкций запрет на транспортировку российской нефти. Предполагается, что основную роль в этом решении сыграло отсутствие единой позиции среди стран.