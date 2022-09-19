В Лондоне завершилась церемония прощания с Елизаветой II

Фото: IMAGO/May James/Global Look Press

В Лондоне завершилась церемония публичного прощания с британской королевой Елизаветой II, сообщает РИА Новости. Мероприятие длилось четыре дня, с 14 сентября (19:00 мск) до 19 сентября (08:30 мск) в Вестминстерском дворце, который был открыт для посещения желающими круглосуточно.

Гроб с телом королевы был выставлен 14 сентября на специальном возвышении в Вестминстерском зале, который является старейшей из сохранившихся частей дворца. До начала церемонии архиепископ Кентерберийский провел службу.

Похороны монарха пройдут в Вестминстерском аббатстве 19 сентября. Церемония начнется в 11:00 по местному времени (13:00 мск).

Ранее стало известно, что королеву Великобритании похоронят в часовне на территории Виндзорского замка. Отмечается, что часть прощальной службы и похороны королевы пройдут в закрытом режиме. Публичные мероприятия завершатся после произнесения архиепископом Кентерберийским завершающей молитвы, исполнения гимна и помещения гроба с телом монарха в королевский склеп.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. В Британии был объявлен национальный траур, который продлился 10 дней — до похорон. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспустили флаги.