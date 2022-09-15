Стало известно, где и когда захоронят Елизавету II Королеву Елизавету II захоронят в часовне на территории Виндзорского замка 19 сентября

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прощание с королевой Елизаветой II

В Лондоне сообщили, что ушедшую из жизни 8 сентября королеву Великобритании Елизавету II похоронят 19 сентября в часовне на территории Виндзорского замка в 19:30 по местному времени, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца. В данный момент гроб с телом Елизаветы II находится в Вестминстерском дворце в Лондоне, где с ней могут проститься все желающие.

Отмечается, что часть прощальной службы и похороны королевы пройдут в закрытом режиме. Публичные мероприятия завершатся после произнесения архиепископом Кентерберийским завершающей молитвы, исполнения гимна и помещения гроба с телом монарха в королевский склеп.

Начало погребальной процессии запланировано на 16 часов по местному времени того же дня.

Российские представители на похоронах присутствовать не будут — британское правительство не пригласило делегации России, Белоруссии и Мьянмы на похороны монарха. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин изначально не планировал принимать участие в похоронах или иных мероприятиях, связанных с кончиной королевы Великобритании.

Королева Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. В Британии объявлен национальный траур, он продлится 10 дней — до похорон. Над Букингемским дворцом и Виндзорским замком, главными резиденциями британских монархов, приспустили флаги.