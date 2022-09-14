Песков рассказал, планировал ли Путин посетить похороны Елизаветы II Песков: Путин изначально не планировал принимать участие в похоронах Елизаветы II

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин изначально не планировал принимать участие в похоронах или иных мероприятиях, связанных с кончиной королевы Великобритании Елизаветы II, сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства ограничился отправкой телеграммы с соболезнованиями царствующему дому Британии. Так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о том, что Лондон не пригласил Москву на похороны почившего монарха.

Каких-либо иных планов по участию в мемориальных или иных мероприятиях президент не имел с самого начала, — сказал Песков.

Ранее президент России выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы и назвал ее смерть «тяжелой, невосполнимой утратой». Российский лидер отметил, что Елизавета II пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене.

Между тем стало известно, что британское правительство не пригласило делегацию России, Белоруссии и Мьянмы на похороны королевы. По данным СМИ, на церемонии, которая намечена на 19 сентября, будут присутствовать около 500 официальных лиц со всего мира. Так, участие в церемонии подтвердил глава США Джо Байден и его супруга Джилл, президент Италии Серджо Маттарелла, его немецкий коллега Франк-Вальтер Штайнмайер, король Испании Филипп VI и его жена Летисия.