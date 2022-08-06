В ЛНР заявили, что ВСУ оставили стратегические высоты у Артемовска

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы МВД ЛНР

↵Украинские войска были вынуждены отступить со стратегических высот близ населенного пункта Артемовск, рассказал РИА Новости командир 20-го батальона Народной милиции ЛНР с позывным Джексон. По его словам, теперь союзным силам ЛНР и ВС РФ открылась дорога на сам город.

Данный укрепрайон тянется на несколько километров, расположили его на доминирующих, так сказать, стратегически важных высотах. Много лет его здесь укрепляли и держали. <...> Или не захотели, или не смогли его все-таки удержать. Он открыл нам дорогу на Артемовск, — рассказал представитель милиции.

Он добавил, что украинская армия несет на участке серьезные потери.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что союзные силы вступили в бой 5 августа в городской черте Артемовска. Отмечается, что в настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России взяла под контроль 266 населенных пунктов, включая Гладосово.

4 августа начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов сообщил, что ВСУ вынуждены были отойти из района Семигорье на Артемовском направлении и из района шахты Бутовка около Авдеевки. Российская сторона ранее сообщала об отступлении в районах населенных пунктов ДНР Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад украинской армии.