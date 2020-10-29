В Лионе задержан вооружённый ножом человек

https://static.news.ru/photo/dcc3a790-19e9-11eb-abd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Человека, вооружённого ножом, задержали в Лионе сотрудники правоохранительных органов.

По данным местных СМИ, он планировал нападение. Город расположен в центральной части Франции. По данным ТАСС, мужчина был задержан у железнодорожного вокзала.

29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. Нападавшего задержали, он госпитализирован с пулевыми ранениями. По словам мэра города Кристиана Эстрози, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах велик». По данным Reuters, одной из жертв стала женщина, которой нападавший отрезал голову.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террактов. Глава РФ подтвердил готовность Москвы к самому тесному взаимодействию с Парижем и другими партнёрами на всех направлениях борьбы с терроризмом.