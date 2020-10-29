В Лионе задержан вооружённый ножом человек

Человека, вооружённого ножом, задержали в Лионе сотрудники правоохранительных органов.
По данным местных СМИ, он планировал нападение. Город расположен в центральной части Франции. По данным ТАСС, мужчина был
29 октября вооружённый ножом мужчина напал на людей внутри церкви Нотр-Дам в Ницце. Жертвами атаки стали три человека. Двое из трёх погибших были убиты внутри церкви. Нападавшего задержали, он госпитализирован с пулевыми ранениями. По словам мэра города Кристиана Эстрози, во время нападения мужчина выкрикивал «Аллах велик». По данным Reuters, одной из жертв
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террактов. Глава РФ подтвердил готовность Москвы к самому тесному взаимодействию с Парижем и другими партнёрами на всех направлениях борьбы с терроризмом.