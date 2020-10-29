Путин выразил Макрону соболезнования после нападений во Франции

https://static.news.ru/photo/47589fa2-19e5-11eb-baaa-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин направил французскому коллеге Эммануэлю Макрону телеграмму с соболезнованиями после террактов. Глава РФ подтвердил готовность Москвы к самому тесному взаимодействию с Парижем и другими партнёрами на всех направлениях борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Утром 29 октября исламист убил трёх человек в соборе Нотр-Дам в Ницце. Кроме того, в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах Акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.

Особое возмущение вызывает циничное и жестокое преступление, совершённое в стенах церкви. Мы в очередной раз убедились, что террористам абсолютно чужды понятия человеческой морали. Очевидно, что борьба с международным террором требует реального объединения усилий всего мирового сообщества, — отмечается, в частности, в телеграмме.

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда. После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам», писал NEWS.ru.