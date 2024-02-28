В Киеве продлили арест олигарху Коломойскому

Фото: Константин Сазончик/ITAR-TASS

Игорь Коломойский

Суд в Киеве оставил под арестом украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщает издание «Зеркало недели». Срок пребывания под стражей ему продлен на два месяца, до 25 апреля 2024 года. Вместе с этим, уменьшена сумму залога до 2,4 млрд гривен (свыше $52,2 млн).

Адвокат олигарха Александр Лисак заявил, что его подзащитный не собирается вносить залог. Также защитники потребовали немедленного медицинского обследования Коломойского.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.

Ранее стало известно, что у него арестовали 100% акций компании «Полтаваоблэнерго», 50% акций ООО «Кинотеатр „Валентина“», а также акции банка «Альфа приват», футбольного клуба «Днепр» и другие. Всего под судебные санкции попали акции Коломойского в 12 компаниях.

Активы бизнесмена подверглись национализации и в Крыму. По словам глава крымского парламента Владимира Константинова, процесс себя оправдал, так как это позволило «вычистить» регион от экономического присутствия лиц, связанных с Киевом и действующих против интересов России.