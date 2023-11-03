В Киеве рассекретили арестованные активы Коломойского Суд в Киеве арестовал у Коломойского все акции «Полтаваоблэнерго»

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Игорь Коломойский

В список арестованных в сентябре на Украине активов бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) включены 100% акций компании «Полтаваоблэнерго», 50% акций ООО «Кинотеатр „Валентина“», а также акции банка «Альфа приват», футбольного клуба «Днепр» и другие, сообщило издание «Лига. Бизнес». Всего под судебные санкции попали акции Коломойского в 12 компаниях.

С момента ареста активов в начале сентября Киевский апелляционный суд не уточнял, в каких именно компаниях и какой долей владеет предприниматель. Сам бизнесмен остается под арестом, который в конце октября продлили на два месяца. Залог, при котором он сможет выйти на свободу, установлен в размере 3,8 млрд гривен (около $105 млн). Адвокаты Коломойского в свою очередь заявили, что намерены подавать апелляцию. Сроки досудебного расследования по данному делу не должны превышать 12 месяцев, напомнили они, выразив при этом уверенность, что процесс продлится гораздо дольше.

Украинские правоохранительные органы обвиняют бизнесмена в организации подделки документов для осуществления незаконных финансовых операций, участии в организованной группе, занимающейся противоправным завладением чужим имуществом в крупных объемах, а также в незаконном приобретении и управлении имуществом, полученным путем совершения преступных действий.