В Крыму рассказали, как избавились от украинских политиков и олигархов Глава парламента Крыма: национализация очистила регион от украинских олигархов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Национализация объектов имущества украинских политиков и олигархов в Крыму себя оправдала, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, это позволило «вычистить» регион от экономического присутствия лиц, связанных с Киевом и действующих против интересов России.

Украинские олигархи, в том числе Ахметов, Пинчук, Тарута, Коломойский, Зеленский, Порошенко, Герега и много других, понимали, что Крым воссоединился с Россией навсегда, вымывая деньги и ресурсы из полуострова, ничего не вкладывая в развитие предприятий. Поэтому национализация себя оправдала, так как позволила вычистить полуостров от экономического присутствия украинских олигархов, — сказал он.

Константинов отметил, что национализация сохранила многие крупные крымские предприятия. Он также добавил, что продажа имущества на аукционах отечественным инвесторам позволила пополнить региональный бюджет.

Константинов ранее заявил, что правительство Республики Крым национализировало свыше 2,6 тысячи украинских объектов движимого и недвижимого имущества. По его словам, они принадлежали 192 физическим и юридическим лицам. Кампания по национализации украинских активов проводится в республике с осени 2022 года.