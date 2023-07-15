В Киеве открестились от покушения на Симоньян и Собчак Михаил Подоляк заявил, что Киев не готовил покушение на Симоньян и Собчак

Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что российские журналистки Маргарита Симоньян и Ксения Собчак ни на что не влияют и потому «не нужны» Киеву. Так он прокомментировал данные ФСБ о подготовке их покушения. Слова Подоляка прозвучали в эфире украинского телевидения, их приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».

Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют. <...> Все, что они делают — на их внутреннюю аудиторию. Для нас это абсолютно отсутствующие персонажи, — сказал советник.

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. По их словам, они готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

При этом СМИ сообщили, что среди шестерых фигурантов дела о подготовке покушения есть несовершеннолетние.

Вице-спикер ГД от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что российские представители СМИ находятся в опасности, если придерживаются политической риторики руководства страны. Именно с этим связаны попытки покушения на них.