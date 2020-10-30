В Киеве автомобиль насмерть сбил двух человек

https://static.news.ru/photo/a2ad5ae2-1aca-11eb-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kyiv.npu.gov.ua

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в центре Киева. Двое погибли, несколько человек получили травмы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. По её данным, водитель машины не справился с управлением на Крещатике — центральной улице города.

В результате ДТП два человека погибли на месте происшествия, ещё несколько получили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, они устанавливают все обстоятельства случившегося, передаёт ТАСС.

Сейчас полицейские общаются с 66-летним водителем транспортного средства, совершившего наезд на людей, и проверяют его на состояние опьянения, — заявили в полиции.

Ранее NEWS.ru писал о том, что восемь человек пострадали в результате ДТП с участием автобуса в Кемеровской области.