https://static.news.ru/photo/c006e8b4-e6c9-11e9-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Второй подозреваемый по делу россиянина, топ-менеджера Ростеха Александра Коршунова, задержан в Италии, сообщили в Министерстве юстиции США.

Американские прокуроры обвиняют гражданина Италии Маурицио Паоло Бьянки в сговоре с россиянином. Мужчины якобы занимались промышленным шпионажем против американской компании GE Aviation. Им грозит до 10 лет тюрьмы каждому.

Бьянки является бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Он нанимал других работников, которые составили конкретные рекомендации для конструирования вспомогательной коробки приводов для двигателей ПД-14.

Коршунов является топ-менеджером входящей в «Ростех» Объединенной двигателестроительной корпорации, которая вместе с конструкторским бюро «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывает двигатель ПД-14, — говорится в обвинительном заключении.

По версии следствия, Бьянки и Коршунов обсуждали, что подобная коробка может использоваться и на ПД-35.

Директор по развитию бизнеса Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 3 сентября. Его обвиняют в сговоре с целью кражи коммерческих секретов. Как сообщал News.ru, Минюст США подтвердил обвинения против россиянина. Российское посольство в Соединённых Штатах потребовало у американских властей немедленно отозвать запрос об экстрадиции Коршунова. МИД РФ считает дело проявлением недобросовестной конкуренции, писал News.ru.