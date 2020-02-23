https://static.news.ru/photo/19c940ac-5625-11ea-a451-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrea Ronchini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эпидемия китайского коронавируса продолжает своё шествие по итальянским территориям. На данный момент в стране может насчитываться уже более 100 человек, подцепивших COVID-19. Об этом сообщил губернатор северной области Ломбардия Аттилио Фонтана.

Прошлой ночью официально подтверждено 89 случаев заражения только в Ломбардии, поэтому по всей стране, можно предположить, что оно точно превысило сотню, — сказал Фонтана.

Он напомнил в интервью телеканалу Sky.tg24, что только за последние два дня подтвердились 76 случаев заражения коронавирусом по всей стране. Кроме того, в Instagram-аккаунте канала появилось видео с улиц коммуны Лоди в Ломбардии, которые опустели из-за вспышки заболевания.

Как писал NEWS.ru, ранее итальянские власти сообщили, что 18 заражённых новым типом коронавируса находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.