В Италии 96-летний ветеран войны с отличием окончил университет

Ветеран Второй мировой войны из Италии Джузеппе Патерно с отличием окончил университет в Палермо в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.
Поздравляем всем академическим сообществом Джузеппе Патерно, выпускника факультета философии и истории, — говорится в сообщении.
Мужчина получил степень доктора наук. Его лично поздравил ректор университета профессор Фабрицио Микари. Он выразил восхищение упорством Патерно.
Мы с самого начала следили за блестящей университетской карьерой доктора Патерно и стали свидетелями того, как страстью и волей можно добиться любого результата, — подчеркнул Микари.
По его словам, ветеран Второй мировой войны показал удивительный пример жизни.
Джузеппе Патерно родился 10 сентября 1923 года. В семилетнем возрасте он был вынужден помогать отцу на пивоварне из-за того, что семья была бедной. Во времена Второй мировой войны мужчина служил во флоте.
После окончания войны Патерно отучился в вечерней школе на геодезиста. В 31-летнем возрасте он устроился в железнодорожную компанию, где проработал 42 года до самой пенсии.
Мужчина всегда мечтал о высшем образовании и после выхода на заслуженный отдых стал готовиться к поступлению в университет. Палермо стал студентом в 2017 году. Теперь его ставят в пример как отличника и образцового студента,
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