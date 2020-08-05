В Италии 96-летний ветеран войны с отличием окончил университет

https://static.news.ru/photo/7ef43de6-d73b-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Джузеппе Патерно Фото: Alessandro Fucarini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ветеран Второй мировой войны из Италии Джузеппе Патерно с отличием окончил университет в Палермо в возрасте 96 лет. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Поздравляем всем академическим сообществом Джузеппе Патерно, выпускника факультета философии и истории, — говорится в сообщении.

Мужчина получил степень доктора наук. Его лично поздравил ректор университета профессор Фабрицио Микари. Он выразил восхищение упорством Патерно.

Мы с самого начала следили за блестящей университетской карьерой доктора Патерно и стали свидетелями того, как страстью и волей можно добиться любого результата, — подчеркнул Микари.

По его словам, ветеран Второй мировой войны показал удивительный пример жизни.

Джузеппе Патерно родился 10 сентября 1923 года. В семилетнем возрасте он был вынужден помогать отцу на пивоварне из-за того, что семья была бедной. Во времена Второй мировой войны мужчина служил во флоте.

После окончания войны Патерно отучился в вечерней школе на геодезиста. В 31-летнем возрасте он устроился в железнодорожную компанию, где проработал 42 года до самой пенсии.

Мужчина всегда мечтал о высшем образовании и после выхода на заслуженный отдых стал готовиться к поступлению в университет. Палермо стал студентом в 2017 году. Теперь его ставят в пример как отличника и образцового студента, сообщает РИА Новости.

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