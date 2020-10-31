В Испании задержали мужчину за призывы к новым нападениям на почве религии

https://static.news.ru/photo/28014edc-1b7b-11eb-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Барселоне был задержан выходец из Марокко, который в социальных сетях высказывался в поддержку убийства учителя истории Самюэля Пати в Париже и призывал к новым нападениям.

Он оправдывал насилие по отношению к авторам карикатур на пророка Мухаммеда, а также к тем, кто не выказывает должного уважения исламу и пророку.

Подозреваемого освободили после дачи показаний в суде до рассмотрения дела по существу, марокканца обязали в течение 15 суток являться в суд, пишет РИА Новости.

16 октября выходец из Чечни, имеющий французское гражданство, обезглавил в пригороде Франции учителя Самюэля Пати. Поводом для совершения преступления стали карикатуры на пророка Мухаммеда, которые историк показывал в школе.

После случившегося президент Эммануэль Макрон заявил о необходимости вместе с Советом мусульман Франции создать организацию, которая поможет построить «просвещённый ислам». Для этого нужно освободить французских мусульман от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей. Французский лидер столкнулся с острой критикой мусульман по всему миру за риторику в отношении ислама.

29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на прихожан собора. Жертвами атаки стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена. В стране происходят и другие акты агрессии со стороны радикальных мусульман, недовольных политикой Макрона.