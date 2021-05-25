В Испании в статуе динозавра обнаружили тело пропавшего человека

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В пригороде Барселоны, на территории муниципалитета Санта-Колома-де-Граменет, внутри декоративной статуи динозавра нашли тело 39-летнего мужчины, который считался пропавшим. В настоящий момент сотрудники полиции расследуют обстоятельства его гибели, сообщает BBC News.

Тело мужчины было обнаружено 22 мая. Гулявшие по муниципалитету отец с сыном одновременно почувствовали странный запах, который источала огромная статуя из папье-маше. Взрослый прохожий заглянул в неё и увидел труп. Он находился в полой ноге динозавра.

К месту прибыли пожарные и извлекли тело. Труп отправили на вскрытие. Как рассказали в полиции, семья покойного некоторое время назад подала заявление об исчезновении родственника.

Местные СМИ написали, что мужчина пытался достать свой мобильный телефон, который он уронил внутрь фигуры динозавра, упал туда сам, оказался в ловушке и отчего-то не смог позвать на помощь. Сейчас правоохранители ожидают результатов экспертизы, чтобы узнать, от чего покойный скончался .

Фигура динозавра после инцидента была демонтирована.

Ранее стало известно, что у Верховного суда РФ, находящегося на Поварской улице в Москве, утром 19 мая был обнаружен труп женщины с пакетом на голове.

Тело нашли около 8 часов утра в Бунинском сквере. Не исключено, что речь может идти и о суициде.