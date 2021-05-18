У Верховного суда нашли труп с пакетом на голове

https://static.news.ru/photo/5f6cd70a-b870-11eb-a2a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Верховного суда РФ, находящегося на Поварской улице в Москве, утром 19 мая был обнаружен труп женщины с пакетом на голове. Об этом пишет MK.RU.

Издание отмечает , что тело нашли около 8 часов утра в Бунинском сквере. Не исключено, что речь может идти и о суициде.

На месте работает оперативно-следственная группа. Проводится осмотр территории, прилегающей к скверу. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Московской области выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в селе Юдино. Расчленённый труп нашли на территории гостиничного комплекса.

В ночь на 11 мая администратор комплекса в Одинцовском городском округе обратил внимание на подозрительную сумку, которая была оставлена на территории. Внутри оказались фрагменты тела. О находке мужчина сообщил в полицию.