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Происшествия

У Верховного суда нашли труп с пакетом на голове

09:37, 19 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Верховного суда РФ, находящегося на Поварской улице в Москве, утром 19 мая был обнаружен труп женщины с пакетом на голове. Об этом пишет MK.RU.

Издание отмечает, что тело нашли около 8 часов утра в Бунинском сквере. Не исключено, что речь может идти и о суициде.

На месте работает оперативно-следственная группа. Проводится осмотр территории, прилегающей к скверу. Другие подробности инцидента неизвестны.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Московской области выясняют обстоятельства гибели женщины, тело которой обнаружили в селе Юдино. Расчленённый труп нашли на территории гостиничного комплекса.

В ночь на 11 мая администратор комплекса в Одинцовском городском округе обратил внимание на подозрительную сумку, которая была оставлена на территории. Внутри оказались фрагменты тела. О находке мужчина сообщил в полицию.

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