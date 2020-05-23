В Испании объявят самый долгий в истории страны траур по жертвам пандемии

https://static.news.ru/photo/3ef8e512-9cf7-11ea-a6c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Global Look Press

Правительство Испании объявит в стране десятидневный национальный траур по жертвам пандемии коронавируса. Об этом 23 мая заявил премьер-министр страны Педро Санчес.

Правительство со вторника одобрит объявление официального траура на территории всей Испании в память о жертвах. Он будет длиться 10 дней. Это самый продолжительный официальный траур в нашей демократической истории, — цитирует ТАСС чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании с 21 мая ношение медицинских масок стало обязательным во всех общественных местах, когда соблюдение безопасной дистанции в два метра невозможно. Правила не распространяются на детей в возрасте до шести лет. При этом родителям рекомендуют надевать маски на несовершеннолетних в возрасте от трёх до пяти лет. Положение затронет около 45 млн человек.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).