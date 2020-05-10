В Греции никто не умер от коронавируса за последние сутки

https://static.news.ru/photo/b8821200-92d9-11ea-a043-fa163e074e61_660.jpg Фото: Socrates Baltagiannis/dpa/Global Look Press

В Греции за последние сутки ни один пациент не скончался от вызываемого коронавирусом заболевания. Об этом 10 мая заявил местный эпидемиолог Димитрис Хатзигеоргиу.

По его словам, за 24 часа зафиксированы шесть новых случаев заражения коронавирусом. Всего в стране подтверждены 2716 случаев инфицирования. В отделениях интенсивной терапии находятся 30 человек.

Всего от COVID-19 в Греции скончался 151 человек, уточняет РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Афины предложили ввести своеобразные «паспорта здоровья» — сертификаты о прохождении теста на коронавирус. По мнению греческого Минтуризма, они позволят организовать безопасные въезд и выезд путешественников.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4 млн человек, погибли свыше 279 тысяч, выздоровели более 1,3 млн.

В России на 10 мая общее число инфицированных достигло 209 688 (+11 012 за последние сутки), более 34 306 выздоровели, умерли 1915 человек. В Москве 109 740 заболевших (+5551 за последние сутки), выздоровели более 13 тыс., умерли 1068.