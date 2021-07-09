В Германии сто тысяч человек получили ошибочное уведомление о вакцинации

Подтверждение о полной вакцинации ошибочно получили более 100 тысяч жителей города Бранденбург в Германии, сделавшие только одну прививку от коронавируса. Об этом рассказывает издание BZ Berlin.

По данным издания, к 16 июня электронное подтверждение о прохождении полной вакцинации от местного Минздрава получили порядка 460 тысяч человек. При этом лишь 382 тысячи к тому моменту успели привиться полностью.

Таким образом, более 100 тысяч человек по ошибке получили уведомление о полной иммунизации в прививочных центрах или у мобильных бригад.

Ранее сообщалось, что вирусологи Университета штата Канзас продемонстрировали новый успешный способ борьбы с коронавирусной инфекцией на животной модели. Они разработали ингибитор вирусной протеазы GC376. Он оказался эффективен против коронавируса. В новой работе специалисты модифицировали GC376, заменив водород на дейтерий, и проверили его действие против вируса.