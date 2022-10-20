В Германии сожгли приют для украинских мигрантов

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

На севере Германии неизвестные сожгли приют для беженцев с Украины, сообщает EADaily. Пожар произошел в коммуне Гросс-Штрёмкендорф, расположенной в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания. Как уточняется, огонь вспыхнул с внешней стены основного здания отельного комплекса «Шефербек», приспособленного под нужды украинских мигрантов. Все постояльцы — 14 граждан Украины и трое сотрудников Германского общества Красного Креста были спасены.

В полиции заявили о преднамеренном поджоге. Пламя охватило сделанную из тростника крышу строения, после чего быстро перекинулось на все здание. Также выяснилось, что за день до пожара на входе в приют неизвестные нарисовали свастику, что также может быть связано с поджогом, пишет издание.

Исходя из моего многолетнего опыта работы пожарным, я предполагаю, что пожар был начат преднамеренно, — сказал представитель Северо-Западного округа Мекленбург Тино Шоманн.

Ранее в Кракове украинский беженец разнес муниципальную квартиру после акта о выселении, выкинув с балкона почти всю бытовую технику и ванну. Как сообщалось, жилье было предоставлено в бесплатное пользование временно. Изначально жилой комплекс предназначался для польских семей с детьми в рамках государственной программы. По словам местной жительницы Эльжбеты Сидор, украинец действовал вместе со своими соотечественниками, а перед разгромом они устроили митинг.