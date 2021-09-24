В Германии СДПГ выиграла парламентские выборы

Социал-демократическая партия Германии выиграла выборы в бундестаг, набрав 25,7% голосов избирателей после подсчёта данных всех округов. Правящий блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) занял второе место с результатом в 24,1%, это самые низкие цифры за всю историю, сообщает РИА Новости.
Третье место
По итогам выборов, прошедших 26 сентября, будет сформирована новая коалиция во главе с новым канцлером. Нынешний лидер Германии Ангела Меркель оставит должность после назначения нового канцлера.
Ранее стало известно, что кандидат от Христианско-демократического союза Георг Гюнтер не смог выиграть выборы по одномандатному округу, от которого с 1990 года избиралась уходящий канцлер Ангела Меркель. Гюнтер набрал на 23,5% голосов меньше, чем Меркель в 2017 году, и меньше чем кандидат от Социал-демократической партии Германии Анна Касаутцки (24,4%) в 2021 году.