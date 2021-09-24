В Германии СДПГ выиграла парламентские выборы

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Результат партии «Левые» на выборах в бундестаг Германии пока не позволяет ей преодолеть пятипроцентный барьер. Он упал на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.

Телеканал отмечает, что по состоянию на 01:09 местного времени (02:09 мск) выборы выигрывает Социал-демократическая партия Германии, набравшая 25,8%. Вторым идёт блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 24,1%. У «Зелёных» третий...