В Германии нашли выгодное объяснение польскому требованию о репарациях Политолог Рар: требуя репарации от ФРГ, Польша показывает свое моральное превосходство в ЕС

Фото: Madeleine Lenz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Требуя репарации от ФРГ за ущерб, причиненный в ходе Второй мировой войны, Варшава показывает свое моральное превосходство в Евросоюзе и несогласие с позицией Германии и ЕС представить Польшу как страну-нарушителя демократических норм в Европе, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Он напомнил, что ЕС наложила на Варшаву штраф за эти нарушения, однако оплачивать взыскание поляки не хотят. По мнению политолога, ФРГ не заплатит Польше $1трлн, но и ругаться с соседями немцы не планируют.

$1трлн Германия Польше не заплатит, но слишком ругаться с Варшавой немцы тоже не хотят и не будут. Немецкая сторона захочет вопрос спокойно решить. Для Польши самое важное показать свое моральное превосходство в ЕС, не позволить Германии и ЕС представить Польшу как страну-нарушителя демократических норм в Европе. На Польшу ЕС наложила штраф за эти нарушения, поляки штраф не хотят платить, —объяснил Рар.

Ранее нижняя палата парламента Польши приняла резолюцию с требованием от ФРГ репараций за ущерб, причиненный стране в ходе Второй мировой войны в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939–1945 годах. За принятие документа проголосовало подавляющее большинство парламентариев. По подсчетам экспертов, сумма потерь составляет 6 220 609 000 000 злотых, или порядка $1,3–1,5 трлн, в зависимости от курса.

В ответ немецкий канцлер Олаф Шольц намекнул на пересмотр границ между двумя странами. Он отметил, что ему не хотелось бы, чтобы кто-то «рылся в книгах по истории, чтобы провести ревизионистские изменения границ».