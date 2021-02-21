В Германии начали травить учёных и вирусологов

https://static.news.ru/photo/980802d0-744e-11eb-a568-96000091f725_660.jpg Карл Лаутербах Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

С начала пандемии коронавируса в Германии значительно вырос уровень ненависти к учёным. Так, из-за критики и угроз эксперту в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии Карлу Лаутербаху пришлось отказаться от работы в центре вакцинации.

Было заранее объявлено о протестах у здания центра вакцинации в Леверкузене, поэтому мне придётся отменить старт работы там. Полиция и органы безопасности видят в этом опасность, — цитирует ARD Лаутербаха.

Лаутербах выступал за жёсткие коронавирусные ограничения и признавался, что на него в связи с этим хлынула «волна травли». При этом он подчеркнул, что знает учёных, которым поступали реальные угрозы в связи с их деятельностью и высказываниями. Вокруг известных вирусологов Кристиана Дростена и Хендрика Штрека сформировались целые лагеря сторонников и противников, которые воюют друг с другом.

Проблемы обострились из-за глобального кризиса. Наука не нейтральна и не объективна в наивном смысле этого слова, она всегда противоречива. Всегда есть разные интерпретации, исследовательские подходы, уровни знаний, дисциплины, результаты, полученные в ходе исследований, — считает социолог Паула-Ирен Вилла Браславски из Мюнхенского университета.

По словам социального психолога Пиа Ламберти, от 25% до 30% населения Германии в вопросах пандемии более склонны верить теориям заговора.

Как писал NEWS.ru, дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер рассказала, что сделала себе первую дозу вакцины. На своей странице в Instagram она отметила, что как студент-медик и начинающий врач она настоятельно призывает всех получить больше информации о вакцине и когда представится возможность, сделать прививку себе и своей семье.

24-летняя девушка также выразила благодарность врачам, учёным, экспертам в области общественного здравоохранения, фармацевтам и многим другим, кто сделал возможным это достижение в современной медицине. В конце своего поста Дженнифер пошутила про сторонников теории заговора о том, что её отец прививками от COVID-19 собрался чипировать человечество.