Дочь Билла Гейтса пошутила про «чипирование» после вакцинации от COVID-19

https://static.news.ru/photo/1ffd830a-6ec7-11eb-ba2a-96000091f725_660.jpg Дженнифер Гейтс Фото: jenniferkgates/instagram.com

Дочь миллиардера Билла Гейтса Дженнифер рассказала, что сделала себе первую дозу вакцины. На своей странице в Instagram она отметила, что как студент-медик и начинающий врач она настоятельно призывает всех получить больше информации о вакцине и, когда представится возможность, сделать прививку себе и своей семье.

24-летняя девушка также выразила благодарность врачам, учёным, экспертам в области общественного здравоохранения, фармацевтам и многим другим, кто сделал возможным это достижение в современной медицине.

В конце своего поста Дженнифер пошутила про сторонников теории заговора о том, что её отец прививками от COVID-19 собрался чипировать человечество.

К сожалению, вакцина не имплантировала моего гениального отца в мой мозг. Эх, если бы только она обладала такой силой, — написала она.

Билла Гейтса неоднократно обвиняли в создании пандемии коронавируса. Так, криминолог Владимир Овчинский рассказал, что во всём мире проходят акции против миллиардера. Его обвиняют в желании устроить геноцид против человечества с помощью вакцинации и всеобщего чипирования населения Земли. Так, например, в Мельбурне, в Австралии, прошла акция «Арестуйте Билла Гейтса!». Криминолог отметил, что митинги и протесты «против программы геноцида Билла Гейтса» проходят в различных странах мира. А 10 апреля 2020 года на сайте Белого дома США появилась петиция, в которой американцы призывали арестовать миллиардера. Её подписали более 500 тысяч человек. После выпусков программы «Бесогон.TV» к зарубежному сообществу присоединилось и российское, писал NEWS.ru.