В ФРГ назвали условие ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

«Северный поток — 2» примут в эксплуатацию только в случае его сертификации. До завершения этого процесса запуск газопровода невозможен, заявила представитель Минэкономики ФРГ Нина-Мари Гюттлер, отвечая на вопрос о возможности отложить пуск СП-2 из-за ситуации на востоке Украины, сообщает РИА Новости.

В настоящее время мы не находимся в ситуации, когда процесс сертификации завершён. И до тех пор, пока это так, «Северный поток — 2» не может быть принят в эксплуатацию, — ответила Гюттлер.

Новый газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проходит от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его строительство завершили в сентябре. Технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово. Время реализации проекта зависит от формальностей с сертификацией.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании.