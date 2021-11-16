ФРГ приостановила сертификацию «Северного потока — 2»

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс сертификации возобновится, когда оператор передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой дочерней компании. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что в связи с этим компания Nord Stream 2 AG намерена основать дочернюю компанию для управления немецкой частью трубопровода. Затем дочерняя компания, в свою очередь, должна выполнить требования независимого оператора передачи в соответствии с местным законодательством.

Когда эти требования будут выполнены, Федеральное сетевое агентство сможет возобновить экспертизу, провести её в течение четырёх месяцев, подготовить проект решения и передать его в Европейскую комиссию для окончательного заключения, — говорится в сообщении регулятора.

Власти Германии ранее допустили представителей Украины и Польши к процессу сертификации этого газопровода, однако с правом лишь совещательного голоса. Обе эти восточноевропейские страны являются принципиальными противниками газопровода «Северный поток — 2».