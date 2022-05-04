В Финляндии начались международные учения сухопутных войск

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Недалеко от Ботнического залива проходят крупные международные механизированные учения сухопутных войск Arrow 22 («Стрела-22»), сообщили в Минобороны Финляндии. Манёвры проводятся на противоположной от России стороне Финляндии, ближе к границе со Швецией.

В учениях задействовано около 3,4 тысячи военнослужащих из Финляндии, Британии, Латвии, США и Эстонии, а также около 150 единиц бронетехники. Манёвры продлятся до 13 мая.

За ними наблюдают высокопоставленные военные из стран — участниц НАТО. Ожидается прибытие в Финляндию британского министра обороны Бена Уоллеса, который ознакомится с ходом манёвров и встретится с министром обороны Антти Кайкконеном.

В Польше 1 мая стартовали военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнёров. Манёвры, которые будут проходить до 27 мая, не нацелены против какой-либо страны и не связаны с текущей геополитической ситуацией в регионе.

Минобороны Белоруссии ранее начало внеплановую проверку сил реагирования. Её цель — оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций. В ведомстве уточнили, что проверка будет носить комплексный характер, особое внимание уделят обеспечивающим системам. Они призваны создать «благоприятные условия для действий боевых воинских частей».