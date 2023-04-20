В европейской стране запретили праздновать 9 Мая Сейм Латвии утвердил новый закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Возложение цветов в Риге в День Победы

Сейм Латвии в срочном порядке утвердил новый закон о запрете празднования 9 Мая, сообщил портал Delfi. Ранее отмечалось, что День Победы может быть объявлен Днем памяти жертв украинского конфликта. Однако парламентская комиссия по правам человека и общественным делам внесла альтернативный законопроект, запретивший публичные мероприятия в данную дату. Закон устанавливает, что на всей территории Латвии 9 мая и до 7 утра 10 мая запрещено использование пиротехники.

За новый закон проголосовали 79 депутатов. Воздержался Юрис Яковинс (СЗК), не участвовали в голосовании все депутаты фракции «Стабильность!», не принадлежащая к какой-либо фракции Глория Гревцова и Янис Рейрс («Новое Единство»). Согласно аннотации, цель закона — «защитить интересы государства и общества, не допустить беспорядков, защитить здоровье и нравственность общества».

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что Министерство обороны России приняло решение не проводить 9 Мая военный парад в городе, однако праздничные мероприятия и поздравления ветеранов все же состоятся. До этого стало известно, что в Курской области также отменили военный парад. Глава региона Роман Старовойт объяснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Шествия уже отменены в Белгороде. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что проводить мероприятия 9 Мая в таких регионах может быть опасно для местных жителей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отметил, что проведение или непроведение парада в регионах остается прерогативой местного руководства.